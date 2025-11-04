La Municipalidad Provincial de Pataz (MPP) indicó ayer que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reafirmó su voluntad de gestionar los recursos necesarios para la ejecución de la obra de asfaltado de la vía nacional Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Mamahuaje.

Ello luego de la reunión del alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, con el titular del MTC y funcionarios de Provías Nacional, para evaluar el avance del proyecto de asfaltado de la referida vía, en sus tres tres tramos: Pallar - Chagual, Chagual - Tayabamba y Tayabamba - Mamahuaje.

“Muy pronto diremos no fue fácil, pero lo logramos. Solo el pueblo unido, organizado, consecuente, valiente y un pueblo que no claudica hará realidad sus obras. Seguiré caminando, cogido de la mano de Dios, quien me ayudará a tomar mis decisiones”, sostuvo Carlos Mariños.

Carlos Mariños, precisó que los tramos 2 y 3 fueron licitados para la elaboración del expediente, en los años 2019 y 2021, respectivamente; por lo que la Dirección General de Asuntos Ambientales se ha comprometido que, el 20 de noviembre próximo, emitirá la resolución con la que se culminará el expediente técnico a nivel definitivo en la quincena de diciembre, para que sea licitado en enero próximo.

Con respecto al tramo 1, recordó que se licitó la elaboración del expediente técnico en mayo del año 2024, razón por la que el MTC se comprometió en cumplir el contrato, para que dicho documento esté listo para julio del 2026.