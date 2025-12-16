Una joven mujer dio a luz en el baño del Aeropuerto Internacional Capitán Carlos Martínez de Pinillos, en el distrito de Huanchaco, luego de no poder abordar un vuelo con destino a Lima por no contar con la documentación médica que acreditara su estado de gestación.

La madre, identificada como Melissa Chávez, presentó intensos dolores de parto cuando tenía apenas 28 semanas de embarazo, lo que la obligó a dirigirse de emergencia a los servicios higiénicos del terminal aéreo, donde finalmente dio a luz a su bebé.

El parto prematuro fue atendido oportunamente gracias a la rápida intervención del personal del aeropuerto, efectivos de la Policía Nacional y miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios.

Tras ser estabilizados, la madre y el recién nacido fueron trasladados al Hospital Regional Docente de Trujillo, donde reciben atención médica especializada.