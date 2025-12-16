Un incendio forestal registrado la noche del domingo destruyó alrededor de 15 hectáreas de bosques de pino y eucalipto asociados al emblemático cerro La Botica, ubicado en el caserío Paccha, sector El Batán, en el distrito de Cachicadán, provincia de Santiago de Chuco.

Trabajo

Brigadas del distrito de Cachicadán, con apoyo de la población local, lucharon durante varias horas hasta que finalmente lograron controlar y extinguir el incendio forestal.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) de La Libertad informó que no se reportaron heridos tras el siniestro.

Al cierre de esta edición, un nuevo reporte del Coer indicó que, debido a los fuertes vientos que se registran en la zona, el fuego nuevamente se avivó, generando una nueva respuesta de las autoridades.

Temperatura

Según la Oficina de Enlace del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el distrito de Cachicadán está registrando temperaturas extremas durante el día, alcanzando valores de entre 23 y 23,6 grados Celsius, una de las más altas de la zona andina.

Según esta entidad, este incremento de la temperatura diurna crea las condiciones para que se produzcan incendios forestales, por lo que se pide a la población y autoridades estar atentos.