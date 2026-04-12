Insólito. Una mujer que acudió a cumplir con su deber cívico hasta las instalaciones de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), tuvo que esperar más de una hora para que se instale la mesa de sufragio. La ciudadana fue captada sentada en un balde mientras esperaba que se inicie el proceso de las Elecciones Generales 2026.

La demora se debería a que el material electoral aún no llegaba al local de votación.

“Estoy desde las 6 de la mañana y no hay atención. Vine a cumplir con mi voto y no hay atención”, indicó la mujer en Cosmos Noticias. También dijo que llevó su balde que por un tema de salud no puede estar parada por mucho tiempo. “Traje mi balde y estoy sentada, porque estoy delicada de salud”, remarcó.

En esta casa de estudios se instaló 49 mesas de sufragio y recibirá a 14,641 electores.