Una mujer de 42 años que había llegado hasta el centro poblado El Milagro, en el distrito de Huanchaco, a visitar a sus familiares y a su pareja que se encuentra internada en un hospital de Trujillo, perdió la vida luego que fuera atropellada por un tráiler. Además, sus dos menores hijos, de 1 y 6 años, resultaron heridos.

EL CASO

Este lamentable accidente de tránsito ocurrió a las 12:51 de la tarde de ayer. Testigos informaron que la víctima mortal, identificada como Anita Rocío Rodríguez Ulloa, se encontraba en la intersección de la avenida Miguel Grau y la calle Buenos Aires, en plena carretera Panamericana Norte, cuando fue impactada por la parte trasera del pesado vehículo. La mujer encontró la tragedia cuando esperaba una unidad que la pueda llevar al centro de Trujillo, para luego abordar una combi que la traslade al distrito de Huaranchal (Otuzco).

Rosa Luisa Rodríguez Ulloa, hermana de la occisa, llegó hasta el lugar para exigir justicia y que le caiga todo el peso de la ley al responsable de este incidente que enluta a una familia. “Pido justicia y que, por favor, el señor (conductor) pague por la vida de mi hermana”, dijo.

Cabe mencionar que personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu) atendió la emergencia y auxilió a los menores hasta el Hospital Regional Docente de Trujillo, para que reciban atención médica.