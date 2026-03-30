Un exfutbolista del club Sporting Tabaco fue asesinado de 10 balazos por desconocidos que lo interceptaron luego que saliera de una fiesta en el sector conocido como “Techo Propio”, en la localidad de Cartavio, en el distrito de Santiago de Cao, provincia liberteña de Ascope.

EL CASO

Este lamentable suceso se registró a las 9:30 de la noche del sábado, cuando Gianmarco Gilberto Sánchez Castillo había acudido a una reunión con amigos, para compartir algunas bebidas alcohólicas. Sin embargo, cuando salió a la calle, aparecieron sicarios que le propinaron una ráfaga de balas en el cuerpo.

Sánchez Castillo quedó tendido en el suelo, en medio de un charco de sangre, recibiendo el apoyo de algunos vecinos y de sus amistades. Ante el llamado de los residentes, llegó el personal de serenazgo de la comuna de Santiago de Cao y de la Policía Nacional, quienes lo auxiliaron en una ambulancia de los bomberos hasta un hospital de Casa Grande. Lamentablemente, al llegar al nosocomio, el médico de turno solo certificó su deceso. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar el móvil de este hecho de sangre.

CIFRAS

En lo que va del año se han registrado 44 homicidios en la región, 14 de ellos en la provincia de Chepén. Los otros crímenes ocurrieron en Pataz (9), Ascope (6), Trujillo (5), Virú (4), Pacasmayo (2), Sánchez Carrión (1), Otuzco (1), Santiago de Chuco (1) y Gran Chimú (1).