Un violento ataque a balazos se registró la tarde del viernes en la cuadra 10 de la calle Pedro Muñiz, en la urbanización El Alambre, cuando un grupo de personas se encontraban tomando licor y se vieron sorprendidos por sospechosos que se movilizaban a bordo de una motocicleta. Producto de este atentado, una persona perdió la vida y dos resultaron heridos.

Así sucedió

El incidente ocurrió al promediar las 6:30 p.m., a unos metros de la dependencia policial de El Alambre, y quedó registrado por las cámaras de videovigilancia de la zona. Por información preliminar, se conoció que aproximadamente ocho jóvenes se encontraban reunidos consumiendo bebidas alcohólicas en el exterior de una vivienda de la mencionada zona. De pronto, apareció un sicario que abrió fuego contra el grupo. Si bien trataron de esconderse detrás de una camioneta fueron alcanzados por los proyectiles.

Video: PNP

Las balas hirieron de gravedad a Mojamet Gonzales Caballero, de 21 años, quien fue auxiliado por sus familiares hasta el Hospital Regional Docente de Trujillo; sin embargo, el médico de turno solo certificó su deceso.

El rápido accionar de los efectivos de la comisaría El Alambre permitió detener a dos presuntos sospechosos que habrían participado en este hecho de sangre. Ambos trataban de escapar en una moto lineal.

El personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo llegó al lugar para recoger algunas casquillos de bala y sobre todo recoger evidencias que permitan esclarecer el móvil del crimen.