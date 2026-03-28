Un auxiliar asistencial nombrado del Hospital Regional Docente de Trujillo y que labora en el área de cocina habría facilitado el ingreso de un joven de 19 años hasta el área de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde se encuentra un paciente de 32 años en estado crítico, con la presunta intención de colocarle una ampolla con una sustancia nociva y así atentar contra su vida.

VER MÁS: Impulsarán instalación de subestación policial en el Hospital Regional Docente de Trujillo

Por información policial se conoce que la tarde del jueves ingresó al nosocomio Juan Sánchez Noriega, alias “Cínico”, quien habría recibido el apoyo de Nilsson David Chávez Castañeda, trabajador del Regional y apodado “Loco Jeringa”. Luego, ambos se dirigieron hasta la sala de nutrición donde Sánchez Noriega se colocó el mameluco descartable para no levantar sospecha alguna y así poder pasar sin problema alguno hasta una zona restringida donde se encuentra internado Eduardo Castillo Castro, de 32 años, desde el 21 de este mes por herida de bala.

Ya en el lugar, personal de salud se percató de la presencia de dos personas en actitud sospechosa y comunicó el caso al personal de seguridad. Asimismo, con el apoyo de agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) Centro lograron atraparlos. Al momento del registro, según la Policía, a “Cínico” se le halló la jeringa con una sustancia, que al parecer, sería veneno.

“Nilson Chávez recibe la llamada de una fémina para que deje ingresar a un sicario, a un delincuente al interior del hospital. Luego, se dirigen dónde estaba hospitalizado Eduardo Castillo Castro. ‘Cínico’ portaba una jeringa con la consigna de eliminar a esta víctima de acto de sicariato del día 21″, indicó el general Franco Moreno Panta. Para el oficial, el móvil sobre este intento de asesinato sería “hegemonía criminal, por una jurisdicción que pretenden tomar”.

La Policía también informó que se detuvo a Hellen Antuanet Pirgo Villar, quien habría borrado información clave de la investigación en su celular.

SANCIONES

Se han dispuesto procesos administrativos disciplinarios contra el personal presuntamente involucrado en el hecho. “La facilidad la ha brindado, directamente, el personal nombrado del hospital. Él es el que ha permitido, facultando el ingreso de estos delincuentes a la Unidad de Cuidados Intensivos”, apuntó Gerardo Florián Gómez, gerente de Salud.