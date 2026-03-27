Frente a los recientes hechos ocurridos en el Hospital Regional Docente de Trujillo, el Gobierno Regional de La Libertad anunció como medida prioritaria las gestiones para la implementación de una subestación policial permanente dentro del nosocomio, como parte de un conjunto de acciones orientadas a reforzar la seguridad en los establecimientos de salud y garantizar la protección integral de pacientes, familiares y personal médico.

El pronunciamiento se da luego de que un paciente internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) fuera presuntamente blanco de un intento de atentado, situación que fue detectada y frustrada tras la rápida intervención del personal asistencial y de seguridad, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

El gerente regional de Salud, Gerardo Florián Gómez, informó que ya se vienen realizando coordinaciones para que la subestación permita una respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo. Señaló que esta iniciativa busca recuperar un modelo de vigilancia que anteriormente existía y que hoy se retoma como una prioridad para garantizar la seguridad dentro del nosocomio.

En respuesta inmediata al incidente, el Gobierno Regional ha dispuesto el fortalecimiento de los protocolos de seguridad interna, así como la restricción de visitas en UCI, donde solo se permitirá el ingreso de un familiar por paciente. Asimismo, se ha establecido la limitación de visitas en las áreas de hospitalización a un máximo de dos personas por paciente, con el objetivo de ejercer un mayor control en los accesos y reducir riesgos.

De igual manera, se ha coordinado la presencia de personal PNP de inteligencia en puntos estratégicos del nosocomio.

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Medidas disciplinarias

Paralelamente, se ha dispuesto procesos administrativos disciplinarios contra el personal presuntamente involucrado en el hecho. El funcionario indicó que el trabajador intervenido no pertenece al cuerpo médico, sino que es un auxiliar asistencial del área de cocina, cuya responsabilidad será determinada conforme avancen las investigaciones a cargo de la PNP, en tanto se viene brindando todas las facilidades a las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo el acceso a registros de videovigilancia y testimonios del personal presente durante el incidente.