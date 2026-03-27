Dos hombres fueron detenidos por la Policía Nacional tras ser sindicados de presuntamente intentar acabar con la vida de un paciente internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital Regional Docente de Trujillo. Además, a uno de ellos se le incautó una inyección con sustancia desconocida.

Según el atestado de la detención, la tarde del jueves, el personal del Área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) Centro recibió la alerta de una emergencia en el interior del nosocomio.

Los detenidos han sido identificados como Juan Sánchez Noriega y Nilson David Chávez Castañeda, quienes estaban en el área de la UCI, donde se encuentra internado un paciente de 32 años que había ingresado el sábado 21 de este mes por herida de bala.

Durante la intervención se incautaron equipos celulares, indumentaria, tarjetas de crédito y una jeringa con líquido nocivo.

Responde

Durante el interrogatorio en el hospital, uno de los arrestados reveló que un doctor le había proporcionado la inyección. Mientras tanto, el otro señaló que había sido enviado por una mujer e incluso mencionó el nombre de una Heydi.

Activaron protocolos

La Gerencia Regional de Salud, a través de un comunicado, detalló que se activaron protocolos de seguridad tras detectar la presencia de desconocidos dentro de un área restringida.

“El hecho fue advertido oportunamente por el personal de salud, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de seguridad y comunicar a las autoridades competentes, logrando la intervención y detención de los presuntos implicados”, informaron.