Un trabajador del Hospital Regional Docente de Trujillo y que labora en el área de cocina habría facilitado el ingreso de uno de los detenidos hasta el área de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde se encuentra un paciente de 32 años en estado crítico. Así lo confirmó el gerente regional de Salud, Gerardo Florián Gómez.

“No es un médico. Es un auxiliar asistencial y nombrado del Hospital Regional Docente de Trujillo. Él trabaja en el área de cocina. Materia de investigación determinará si es que hay responsabilidad y de ser así la separación inmediata de dicho trabajador”, señaló Florián Gómez.

También reveló que uno de los detenidos se habría hecho pasar, durante el control de ingreso al nosocomio, como familiar el paciente que está en UCI.

“La facilidad lo ha brindado, directamente, el personal nombrado del hospital. Él es el que ha permitido, facultado el ingreso de estos delincuentes a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). De la puerta hacia adentro (hospital), en vigilancia, se han hecho pasar como familiares del paciente. Han ingresado y luego para la UCI es este trabajador que presuntamente, según lo que mencionan, le ha permitido el ingreso a la UCI”, apuntó.

Como se conoce, por este caso la Policía Nacional informó que hay tres detenidos que han sido identificados como Juan Carlos Sánchez Noriega, Nilsson David Chávez Castañeda y Hellen Antuanet Pirgo Villar. Asimismo, durante la intervención se incautaron equipos celulares, indumentaria, tarjetas de crédito y una jeringa con líquido nocivo, vinculados al intento de homicidio contra Eduardo Castillo Castro, quien permanece en UCI del hospital Regional.