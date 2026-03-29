Una mujer de 40 años resultó herida de bala la madrugada de ayer cuando participaba de una celebración de cumpleaños en el caserío Carrapalday Alto, situado en la provincia liberteña de Julcán.

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Por información preliminar, se conoce que en pleno festejo aparecieron desconocidos y sin mediar palabra abrieron fuego contra los asistentes. Producto de este ataque, una ciudadana que ha sido identificada como Roxana Maribel Miñano Cabrera terminó siendo alcanzada por los proyectiles a la altura del abdomen.

La fémina fue auxiliada y llevada de emergencia hasta un centro de salud de la zona, pero debido a la gravedad de sus heridas la refirieron al Hospital Regional Docente de Trujillo.