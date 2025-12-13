La Municipalidad Provincial de Trujillo otorgó el reconocimiento a la “Excelencia Empresarial” a diversas compañías de la provincia que han demostrado un desempeño sobresaliente en gestión, innovación y calidad de servicios. Entre ellas se encuentra GARC Asesoría Empresarial, cuyo compromiso con la mejora continua y la implementación de estándares internacionales fue destacado durante la ceremonia.

Guillermo Ruiz Carbajal, gerente general de GARC Asesoría Empresarial, expresó su satisfacción por este logro institucional. “Estamos bastante orgullosos del trabajo que viene realizando todo el equipo de GARC Asesoría Empresarial en las distintas áreas. Hemos cuidado la calidad de nuestro servicio y considero que este reconocimiento es el resultado del esfuerzo y del trabajo de todo el equipo”, señaló.

Ruiz Carbajal resaltó que factores como la promoción del trabajo bien hecho, la certificación ISO 9001, y la incorporación de herramientas tecnológicas para optimizar sus servicios fueron determinantes para que la empresa fuera seleccionada entre las más destacadas de Trujillo.

“Este reconocimiento es al esfuerzo, al trabajo que han demostrado y a la responsabilidad que le ponen a cada labor encomendada, por el bien de la sociedad empresarial”, destacó.