A fin de establecer medidas que permitan fortalecer la transparencia y la integridad en las instituciones públicas, el Ejecutivo dispuso, mediante el Decreto Supremo N° 092-2017 PCM, implementar un mecanismo para denunciar presuntos actos de corrupción que involucren a funcionarios públicos. Se trata de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano (PDUDC).

VER MÁS: Servidores del Gobierno Regional La Libertad manipularon millonario contrato

Sin embargo, la Contraloría General de la República ha evidenciado, mediante sendos informes de orientación de oficio, que varias municipalidades de la región La Libertad no han habilitado esta plataforma digital. Esto limita la atención oportuna de una denuncia y la detección de riesgos de corrupción e inconducta funcional.

Además, afecta el sistema de control interno y desalienta la cultura de denuncia en el ciudadano.

EVIDENCIADOS

De acuerdo al Informe de Orientación de Oficio N° 20064-2025, una de las entidades en las que se detectó que no se había habilitado la PDUDC es la Municipalidad Distrital de El Porvenir. Según el órgano de control, esta omisión constituye una debilidad que afecta la integridad pública e incrementa la percepción de impunidad entre los servidores. También limita la detección oportuna de prácticas irregulares, elevando la probabilidad de materialización de riesgos de corrupción e inconducta funcional.

Ante este contexto, ya se ha notificado al alcalde Juan Carranza Ventura para que tome las medidas correctivas en el menor plazo posible.

Una situación similar se detectó en la comuna de Laredo. En el Informe de Orientación de Oficio N° 20062-2025 se concluye que la entidad no cuenta con una norma interna que establezca el procedimiento para recibir y atender denuncias contra sus funcionarios y servidores. El enlace no está habilitado. El alcalde Sergio Vílchez ya fue notificado.

NO CUMPLEN

La misma irregularidad se constató en Víctor Larco Herrera. Con el Informe de Orientación de Oficio N° 20061-2025 se exhortó que el burgomaestre Enrique León Clement disponga la habilitación inmediata de la PDUDC.

En el distrito de Huanchaco, la ciudadanía tampoco puede realizar denuncias por presuntos actos de corrupción, debido a que la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano está inactiva. Con el Informe de Orientación de Oficio N° 20055-2025, se ha notificado al alcalde Efraín Bueno Alva para que atienda y solucione este inconveniente.

Igual comunicado recibió el burgomaestre de La Esperanza, Wilmer Sánchez Ruiz. A través del Informe de Orientación de Oficio N° 20061-2025 se verificó que la entidad no tiene habilitada la PDUDC. Tampoco han cumplido con esto las municipalidades provinciales de Santiago de Chuco, Gran Chimú, Virú, Pacasmayo, Pataz y Bolívar. También han incumplido las comunas distritales de Calamarca,Taurija, Marcabal, Curgos, Simbal, Santiago de Cao, Condormarca, Paranday, Santiago de Challas, Mollebamba, Quiruvilca, Sanagorán, Sarín, Charat, Chocope, Huayo, Chillia, entre otros.