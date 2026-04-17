Un aparatoso accidente de tránsito se registró la noche del último jueves cuando un ómnibus de la empresa de transportes JR express terminó volcándose en la carretera Industrial, a la altura del distrito de Laredo, en la provincia liberteña de Trujillo, dejando como saldo 13 personas heridas.

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EL HECHO

Según información preliminar, el incidente ocurrió a las 9:49 p.m. El conductor de la unidad de placa de rodaje T7S-960, que había partido desde Trujillo con destino a Cajabamba (Cajamarca), por materia de investigación, terminó a un costado de la vía. Afortunadamente, los pasajeros resultaron con golpes y contusiones, siendo atendidos por los bomberos voluntarios de Trujillo y del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional. Además, con apoyo del personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu) trasladaron a los afectados hasta clínicas de Trujillo para que reciban la atención médica.

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Mientras tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia (Coer) La Libertad informó que nueve de los lesionados fueron trasladados hasta la clínica San Pablo, tres hasta Fátima y uno a Sanna.

INVESTIGAN

Por su parte, uno de los ocupantes del vehículo relató que solo sintió el impacto y luego se percató que estaban al costado de la carretera. “Estaba durmiendo y cuando me desperté ya estaba en el suelo (bus). Nos íbamos a Cajabamba”, indicó un pasajero en Cosmos Noticias.

Las causas del accidente aún son materia de investigación y la Policía quedó a cargo de las pesquisas para esclarecer y determinar responsabilidades.

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