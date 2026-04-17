Un aparatoso accidente de tránsito se registró la noche del último jueves cuando un ómnibus de la empresa de transportes JR express terminó volcándose en la carretera Industrial, a la altura del distrito de Laredo, en la provincia liberteña de Trujillo, dejando como saldo 13 personas heridas.
EL HECHO
Según información preliminar, el incidente ocurrió a las 9:49 p.m. El conductor de la unidad de placa de rodaje T7S-960, que había partido desde Trujillo con destino a Cajabamba (Cajamarca), por materia de investigación, terminó a un costado de la vía. Afortunadamente, los pasajeros resultaron con golpes y contusiones, siendo atendidos por los bomberos voluntarios de Trujillo y del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional. Además, con apoyo del personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu) trasladaron a los afectados hasta clínicas de Trujillo para que reciban la atención médica.
Mientras tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia (Coer) La Libertad informó que nueve de los lesionados fueron trasladados hasta la clínica San Pablo, tres hasta Fátima y uno a Sanna.
INVESTIGAN
Por su parte, uno de los ocupantes del vehículo relató que solo sintió el impacto y luego se percató que estaban al costado de la carretera. “Estaba durmiendo y cuando me desperté ya estaba en el suelo (bus). Nos íbamos a Cajabamba”, indicó un pasajero en Cosmos Noticias.
Las causas del accidente aún son materia de investigación y la Policía quedó a cargo de las pesquisas para esclarecer y determinar responsabilidades.
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