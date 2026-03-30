El tránsito vehicular en el óvalo Víctor Larco fue cerrado hasta el 5 de abril debido a que en ese lugar se realizan trabajos de pavimentación, confirmó la municipalidad de Trujillo.
La reparación del pavimento se ejecuta en el tramo entre las avenidas España y Los Paujiles.
El plan de desvíos para los que suelen tomar la ruta de la avenida España al óvalo Larco prevé utilizar como vías alternas las calles Martínez de Compagnón y Díaz de Cienfuegos, para salir a las avenidas Húsares de Junín o Juan Pablo II.
Quienes vienen de Buenos Aires con destino a Trujillo, deben desviarse por Fátima hasta Húsares de Junín o Los Paujiles, para salir por Juan Pablo II.
Los trabajos principales incluyen demoliciones, parchado estructural manual y con maquinaria, aplicación de una sobrecarpeta, construcción de nuevos sardineles y veredas con adoquín, baldosas podotáctiles y bolardos y señalización horizontal.
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