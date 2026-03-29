La recuperación de la avenida Federico Villarreal, una de las principales rutas de acceso al mercado La Hermelinda, en Trujillo, empieza a reflejar cambios concretos. A casi dos meses de iniciados los trabajos, la obra ya supera el 25% de avance físico.

El tramo intervenido —desde la avenida América Norte hasta Miraflores— ya cuenta con carpeta asfáltica de rodadura, devolviendo progresivamente la transitabilidad a una zona clave para el comercio mayorista y el transporte urbano. Este corredor es vital no solo por su conexión directa con La Hermelinda, sino también por su impacto en la fluidez vehicular de toda la ciudad.

Santos Hermenegildo Mantilla, ingeniero residente de la obra, precisó que el avance actual alcanza el 25.21%, por encima del 16.32% programado para marzo. Los trabajos están a cargo del Consorcio Obras Viales.