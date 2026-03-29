Con el apoyo de voluntarios trujillanos, se desarrolló una nueva jornada de limpieza en el entorno del Complejo Arqueológico Chan Chan, a la altura de la Vía de Evitamiento, con el objetivo de contribuir a la preservación de este importante patrimonio cultural.

Las labores se realizaron en el tramo comprendido entre los distritos de Huanchaco y Víctor Larco, donde se intervino en áreas afectadas por la acumulación de residuos sólidos y desmonte.

La actividad contó con el apoyo de la subgerencia de Ambiente de la Municipalidad Distrital de Huanchaco y la participación de más de 20 ciudadanos trujillanos, entre universitarios, escolares y profesionales, quienes sumaron esfuerzos junto a dos cargadores frontales y dos volquetes.

El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad, Christian Arbaiza Mendoza, destacó y agradeció el compromiso de los voluntarios, e invocó a la ciudadanía y a las instituciones a sumarse a estas iniciativas orientadas a la protección y puesta en valor del patrimonio cultural.

Asimismo, señaló que estas acciones buscan preservar los valores excepcionales que permitieron que Chan Chan sea reconocido como Patrimonio Mundial, promoviendo su cuidado de manera sostenible. Los trabajos se realizan bajo la supervisión del arqueólogo residente del complejo arqueológico Chan Chan, Juan Vilela, y se espera lograr avances significativos en la recuperación de este sector.