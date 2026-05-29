El Partido Patriótico del Perú (PPP) anunció la incorporación del exalcalde provincial de Trujillo Arturo Fernández Bazán, de cara a las elecciones municipales y regionales del 4 de octubre.
“¡La Libertad se viste de corto para el verdadero cambio! El Partido Patriótico del Perú (PPP) inicia con fuerza su camino hacia las elecciones regionales y municipales. Nos llena de orgullo anunciar la incorporación del Dr. Arturo Fernández, exalcalde de Trujillo y de Moche, un líder con un arraigo y un peso político indiscutible”, publicó el PPP en sus redes sociales.
La información fue confirmada por el también exburgomaestre de Moche, quien fijó la publicación del PPP en su cuenta en Facebook. “Alianza política para las provincias y región”, escribió.
No obstante, según el mismo Fernández, no podrá postular a un cargo de elección popular en octubre debido a una sentencia condenatoria que pesa contra él.
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