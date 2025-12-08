La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Trujillo reportó ayer que, sin contratiempos, se instalaron en esta ciudad dos mesas de sufragio para la votación de las organizaciones políticas Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap) y Un Camino Diferente. Ambas eligieron, a través de la modalidad de delegados, a sus candidatos a la presidencia, la Cámara de Diputados, el Senado y el Parlamento Andino. Hay que indicar que de las 37 organizaciones políticas que ayer realizaron sus elecciones internas, solo dos permitieron que sus militantes voten en Trujillo. Las demás, lo hicieron en Lima.

Fue el colegio Antonio Torres Araujo el escenario en donde dos delegados del FIA y 14 de Un Camino Diferente acudieron para emitir su voto.

EN EL RESTO DEL PAÍS

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que a nivel nacional se instalaron 77 meses de sufragio, en 31 locales de votación, distribuidos en 30 distritos, para recibir el voto de 1,206 delegados.

Cabe indicar que para este proceso electoral primario, la ONPE empleó el sistema informático Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el mismo que sirve para registrar la información e imprimir las actas de instalación, sufragio y escrutinio; además de los reportes de puesta a cero y el cartel de resultados.

El objetivo es reducir el número de actas observadas por errores en la transcripción manual y agilizar la elaboración de documentos para obtener los resultados en un menor tiempo.

OFICIAL

Los partidos políticos que ya eligieron a sus candidatos para participar en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026 son: Acción Popular, Ahora Nación, Alianza para el Progreso, Avanza País, Fe en el Perú, Frente Popular Agrícola del Perú, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Libertad Popular y Partido Ciudadanos por el Perú.

Asimismo, Partido Cívico Obras, Partido del Buen Gobierno, Partido Demócrata Unido Perú, Partido Demócrata Verde, Partido Democrático Federal, Somos Perú, Partido Frente de la Esperanza 2021, Partido Morado, Partido País para Todos, Partido Patriótico del Perú, Partido Político Integridad Democrática, Perú Libre, Partido Político Perú Acción, Perú Primero, Partido Político PRIN y el Partido Sí Creo.

También cumplieron con este proceso primario: Perú Moderno, Podemos Perú, Primero La Gente, Progresemos, Salvemos al Perú, Un Camino Diferente, Partido Político Cooperación Popular, Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú. Además, entre las alianzas electorales, están: Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad.