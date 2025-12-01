Teniendo como objetivo promover espacios de diálogo y contribuir a la democracia y el fortalecimiento de la gobernabilidad del país, la Cámara de Comercio de La Libertad lanzó la iniciativa de albergar en su sede los debates electorales con miras a las próximas elecciones presidenciales, así como los comicios regionales y municipales.

Esta propuesta la hizo conocer el presidente del gremio empresarial liberteño, Fernando Guerra Fernández, tras sostener una reunión con la abogada Suheydi Ferrer Flores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

“La casa del empresario y emprendedor liberteño está en condiciones de ser sede de los debates electorales. Buscamos que el ciudadano liberteño se interese en las próximas elecciones, y conozca los planes de gobierno de los candidatos y de esta forma emita un voto informado”, remarcó.

El titular de la CCLL expresó que, en el presente año durante el Encuentro Empresarial del Norte, evento emblemático de la Cámara de Comercio, hubo un espacio dedicado a conocer las propuestas de las organizaciones políticas que participarán en los próximos comicios.

“En esta jornada estuvieron presente los líderes de los partidos políticos. El empresariado escuchó las propuestas que tienen para impulsar el crecimiento económico y hacer frente a problemáticas como la inseguridad ciudadana. Tenemos la experiencia para la organización de los debates”, agregó.

Guerra Fernández hizo un llamado a otras entidades y a representantes de la sociedad civil para en conjunto con la Cámara de Comercio organizar los próximos debates electorales.

VOTO INFORMADO

En el marco de las elecciones generales 2026, el titular de la CCLL suscribió el pacto social que tiene como propósito lograr el compromiso de las organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, así como medios de comunicación para fomentar un Voto Informado responsable de la ciudadanía.