La Policía detuvo en la cuadra 8 de la avenida Larco, en Trujillo, a dos presuntos integrantes de la banda “Los Marcas de Larco” sindicados de intentar asaltar a un hombre de 34 años con un arma de fuego.

El personal de la comisaría Alto Trujillo informó que arrestaron a Víctor Jack Angulo Yaicate (23) y Larry Jonathan Licera Mestanza (28), quienes habrían interceptado al agraviado luego que realizará un retiro de dinero en el cajero automático del Banco Interbank.

En la zona de la intervención se incautó un revólver que tenía el número de serie erradicado y se encontraba abastecida con cuatro cartuchos.

Los intervenidos fueron puestos a disposición del Área de Robos de la División de Investigación Criminal (Divincri)-Trujillo para las diligencias correspondientes.