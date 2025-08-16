Personal del Área de Obras Civiles de la sub gerencia de Operación y Mantenimiento del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), han iniciado las labores del mantenimiento anual de la bocatoma Chavimochic con la finalidad de dejar esta estructura en condiciones aptas para la próxima temporada de avenidas (lluvias), informó el gerente de la irrigación liberteña.

VER MÁS: La Libertad: Se reprogramó el juicio contra Arturo Fernández

“Estas acciones de mantenimiento se realizan con la finalidad de garantizar que la

estructura hidráulica funcione adecuadamente todos los años. Se están realizando trabajos de limpieza en la zona del barraje móvil y de igual manera revisar si hay desgaste en el barraje fijo”, añadió el funcionario.

En el recorrido e inspección que se realizó al barraje fijo se pudo evidenciar que no ha

sufrido mayores daños, sin embargo, en la zona de las pozas de disipación y el creager se presentan socavaciones de importantes dimensiones.

BLINDAJE

Asimismo, en la zona del blindaje hay daños de desgaste del acero y de la roca, por lo tanto, se está procediendo a las labores de limpieza para apreciar bien los daños y poder realizar los trabajos de mantenimiento respectivos.

Una vez terminado las labores de limpieza se procederá al vaciado del concreto que permita regularizar las zonas erosionadas, y por otro lado efectuar los trabajos de enchapado de piedra labrada de 0.40 cm x 0.40 cm con un espesor de 0.20 cm en los pisos de los canales de limpia 1 y 2 del barraje móvil.