La Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad presenta a la Compañía de Ballet de Trujillo, junto a bailarines invitados, en la función de gala “Suite Cascanueces”, que se realizará este lunes 15 de diciembre, a las 7:30 de la noche, en el auditorio Teófilo Álvarez Dávila (exConcha Acústica). El ingreso es libre, por orden de llegada y, será una noche especial para celebrar la danza clásica y vivir la magia de este clásico navideño.

Esta puesta en escena, realizada en convenio interinstitucional con la Municipalidad Provincial de Trujillo, reafirma el compromiso de acercar al público obras del repertorio universal y fortalecer la formación de públicos a través de propuestas artísticas de calidad.

El Cascanueces, con música de Piotr Ilyich Tchaikovsky, libreto inspirado en el cuento de E. T. A. Hoffmann y coreografía de Marius Petipa, es una obra que ha trascendido generaciones desde su estreno en 1892. Su narrativa combina tradición, fantasía y la sensibilidad propia de la temporada navideña, convirtiéndose en un referente imprescindible de la danza clásica.

En esta versión, el primer acto recrea la atmósfera festiva del hogar de los Stahlbaum, donde Clara inicia un viaje imaginario tras recibir un cascanueces que cobra vida. El tránsito del ambiente familiar hacia el mundo mágico de la batalla con los ratones evidencia la capacidad del ballet para transformar lo cotidiano en un espacio de simbolismo y emoción.

El segundo acto traslada al público al Reino de los Dulces, un escenario brillante que reúne danzas de inspiración española, china, árabe y rusa, culminadas por el Vals de las Flores y la variación del Hada de Azúcar. Estas piezas combinan virtuosismo técnico y diversidad estilística, celebrando la riqueza del lenguaje coreográfico clásico.