La Asociación Marianista de Acción Social (AMAS), Red Muqui y el Arzobispado de Trujillo presentan públicamente el “Informe histórico de monitoreo de calidad de agua superficial en las cuencas El Perejil, Chuyugual y Caballo Moro 2025”. El evento se desarrollará el 16 de abril de 2026, desde las 4 p.m., en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT).

Este informe recoge hallazgos críticos sobre el estado de los recursos hídricos en el norte del país, debido a la grave contaminación por sustancias tóxicas, específicamente el cianuro en una microcuenca vital para el abastecimiento de agua en regiones andinas y amazónicas del país. El informe es el resultado de un esfuerzo articulado de la sociedad civil y diversas instituciones aliadas que buscan visibilizar el incumplimiento de las normas ambientales por parte del sector minero y la falta de fiscalización del Estado.

Un aspecto central de esta actividad será la presencia de Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunitario (VMAC) de las regiones, la Libertad y Cajamarca y la región nor amazónica. La presencia de estos vigilantes y monitores ambientales es vital, ya que su labor de campo representa un acto de resistencia ciudadana y la base técnica para exigir la reparación de los ecosistemas afectados.

Asimismo, la Iglesia Católica y la academia local han manifestado un sólido mensaje de compromiso ético y social. A través del Arzobispado de Trujillo, la Universidad Católica de Trujillo (UCT) y la UNT, estas instituciones asumen un rol profético en el cuidado de la casa común, la defensa del derecho humano al agua y un ambiente sano.