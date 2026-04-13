El Documento Nacional de Identidad (DNI) es determinante para poder sufragar y evitar la multa. Por eso muchos ciudadanos en la región La Libertad estuvieron ayer en las sedes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) hasta las 6:00 de la tarde para poder recogerlo y trasladarse hasta su centro de sufragio.

José Terrones Arteaga, jefe del Reniec en la región La Libertad, informó ayer que al igual que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) decidió ampliar la jornada de votación de las Elecciones Generales de 2026 hasta las 6:00 de la tarde, la entidad que él dirige también extendió su horario de atención a los ciudadanos.

“Hay que darles todas las facilidades a las personas y por eso estamos ofreciendo estas jornadas extraordinarias”, agregó.

CIFRA

En ese sentido, el jefe del Reniec precisó que ayer (el mismo día de las elecciones) se entregaron en toda la región La Libertad 2,346 DNI a los ciudadanos que llegaron a las cinco sedes que funcionan en esta parte del país.

En efecto, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad tuvieron que realizar filas en las sedes situadas en el N°1096 de la urbanización Vista Alegre, en la avenida Víctor Larco, y en la avenida Pablo Casals, en la urbanización Los Cedros, en Trujillo, para recoger su DNI.

Se reportó menor presencia de público en las sedes del jirón Gabriel Aguilar, en el distrito de El Porvenir, y en las que funcionan en las provincias de Otuzco y Sánchez Carrión. El titular del Reniec en La Libertad explicó que hubo personas que tramitaron su DNI un día antes de las Elecciones Generales 2026 debido a pérdida o robo y la consigna era entregar el documento en 24 horas. En ese contexto, las multas por no votar serán de 110 soles para quienes residan en distritos considerados no pobres (2% de la UIT), 55 soles para distritos pobres (1% UIT) y 27.50 soles para distritos de extrema pobreza (0,5 UIT).