El presidente de la República, José Jerí Oré, llegó la mañana de ayer a Trujillo, para, según lo informó su área de prensa, articular acciones en esta parte del país junto a autoridades regionales y locales, con el objetivo de supervisar los avances de la gestión en el territorio, asegurar la continuidad de los proyectos estratégicos y atender las necesidades prioritarias de la población.

Sin embargo, más allá de algunos procesos protocolares, el mandatario no sostuvo ninguna reunión técnica de trabajo con la gobernadora de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, ni con el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez.

SOLO ACOMPAÑÓ

Desde el GORE La Libertad nos informaron que la gobernadora Joana Cabrera, por protocolo, acudió hasta el aeropuerto Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos, en Huanchaco, para recibir al presidente y a su comitiva. Luego la autoridad regional acompañó al mandatario hasta el coliseo Gran Chimú, en Trujillo, donde tenía programada su participación en la apertura de las academias deportivas del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

No obstante, en horas de la tarde, José Jerí visitó el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, en Trujillo, para supervisar la atención que se brinda en ese nosocomio. Posteriormente, recorrió el sector de Buenos Aires, en el distrito de Víctor Larco Herrera, para ver in situ la problemática del borde costero.

DESCONOCE

Correo se contactó con el alcalde de la MPT, Mario Reyna, para consultarle si le habían comunicado de alguna reunión con el presidente José Jerí, pero dijo que no.

Trascendió que José Jerí viajaría hasta la provincia de Pataz para reunirse con el alcalde Aldo Carlos Mariños, pero el burgomaestre manifestó que no había nada programado.