La campaña de donación voluntaria de sangre denominada “¡Sé un héroe real, dona sangre y transforma vidas!”, impulsada por la Gerencia Regional de Salud (GERESA) a través de la Red Integrada de Salud (RIS), concluyó con un éxito total al lograr y superar la meta de unidades sanguíneas trazada.

La jornada, realizada con el objetivo de fortalecer las reservas hemáticas locales, consiguió acopiar cerca de 40 unidades de sangre, un logro significativo que permitirá mantener abastecido el Banco de Sangre Tipo IB del Hospital César Vallejo Mendoza.

La campaña contó con el apoyo y la experticia del Banco de Sangre del Hospital Belén de Trujillo, que facilitó tanto profesionales especializados como el material logístico necesario, incluyendo equipos automatizados, lo cual garantizó la efectividad del proceso de extracción.

“Hemos tenido una gran respuesta de la población en general, así como de instituciones clave como la Policía Nacional, la Municipalidad Provincial, la UGEL y el propio personal de la RIS, tanto asistencial como administrativo”, señaló la Dra. Carla Rodríguez, responsable del Banco de Sangre del Hospital César Vallejo.

Además, hizo un llamado a fomentar la cultura de donación voluntaria, resaltando que es un acto que “permite salvar vidas”, y extendió un agradecimiento formal al equipo del Hospital Belén de Trujillo por su colaboración.