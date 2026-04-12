Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), consignadas por ComexPerú, La Libertad se ubicó entre los cuatro gobiernos regionales con menor ejecución de su presupuesto para inversión pública a nivel nacional entre enero y marzo de este año.
Este resultado corresponde a una ejecución de S/ 106 millones, equivalente a un avance de 10.5% sobre el presupuesto anual para este fin, y 2.1 puntos porcentuales más que lo registrado en el mismo periodo del año anterior, agregó el gremio empresarial.
Ucayali (10.7%), Pasco (6.9%) y Madre de Dios (5.1%) registraron los menores niveles de ejecución.
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