Del 22 de noviembre al 7 de diciembre se realizará la Calzaferia 2025, evento que reúne a fabricantes, diseñadores y emprendedores del sector cuero y calzado, consolidándose como una de las vitrinas comerciales más importantes de La Libertad. La feria, organizada con apoyo de la Municipalidad Distrital de El Porvenir y del sector privado, busca impulsar la reactivación económica y promover el consumo de productos locales en un contexto de recuperación productiva.

Vladimir de la Roca, presidente de la Cámara de Cuero y Calzado de La Libertad, destacó la importancia de mantener activa esta plataforma comercial para fortalecer la industria regional.

“Lo importante es que siempre esté en vitrina el sector cuero calzado y se pueda seguir desarrollando en cuanto a moda, diseños y tendencias. Eso significaría una gran ganancia para el sector”, expresó.

El representante gremial resaltó además que la Calzaferia contribuye a motivar la participación de nuevos productores y emprendedores del rubro. En esa línea, sostuvo que este tipo de ferias permiten mostrar la capacidad creativa y productiva de los fabricantes locales, así como acercarlos a nuevos mercados y consumidores.

Finalmente, De la Roca enfatizó la necesidad de mantener un trabajo articulado entre el sector público y privado para continuar fortaleciendo esta actividad emblemática de La Libertad.

“Es una buena forma de incentivar la participación de más fabricantes. Creo que al final la municipalidad siempre debe velar por las coordinaciones y el desarrollo económico y social de su distrito. Este es un sector emblemático”, añadió.