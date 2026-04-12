Desde las 7 de la mañana, durante las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) habilitó 226 agencias en todo el país para la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI) en un horario especial. Con esta medida, la entidad busca que los ciudadanos cuenten con su documento y puedan sufragar para elegir a las próximas autoridades del país.

El personal de Reniec trabaja para identificar a los peruanos. Esta disposición forma parte del despliegue especial del Reniec durante la jornada electoral, con el objetivo de garantizar el derecho al voto.

Cabe señalar que, previo a este 12 de abril, Reniec intensificó sus acciones en el contexto electoral con horarios extendidos, atención durante fines de semana y campañas itinerantes en diferentes partes del país.

Las 226 sedes del Reniec atienden en diferentes regiones del Perú de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Entre estas agencias se ubican en Lima Metropolitana, Callao y provincias, así como en regiones como Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, San Martín, Loreto, Junín, Cusco, Arequipa y Puno, entre otras.

Todas las agencias habilitadas para hoy están 100 % operativas. El Reniec garantiza la entrega del DNI este domingo 12 de abril para que los ciudadanos participen en las Elecciones Generales 2026.

En el marco de las Elecciones Generales 2026, el Reniec dispone medidas excepcionales para asegurar el derecho al voto. Los ciudadanos pueden sufragar con el DNI vencido o con el DNI amarillo, conforme a las resoluciones jefaturales de la entidad.

Estas medidas tienen carácter temporal y aplican solo para la jornada electoral del 12 de abril. El DNI, en cualquiera de sus versiones, es el único documento válido para ejercer el voto.