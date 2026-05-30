Ante los rumores que acercan a Verónica Torres Bravo como candidata a la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) por Renovación Popular, el excoordinador político regional de dicho partido en La Libertad, Alan Pino Delgado, descartó esa posibilidad.

NO VA

“Sí le puedo decir que ella —por Verónica Torres— está descartada. Será alguien del partido, no una persona invitada”, aseveró Pino, quien en las elecciones de abril se postuló sin éxito a la Cámara de Diputados por La Libertad.

Aunque prefirió no revelar el nombre del aspirante al sillón edil de Trujillo, Pino aseguró que se sabrá la otra semana. “Se trata de una persona conocida, con trayectoria política. Su nombre lo conoceremos pronto, quizás a inicios de la otra semana”, indicó a este Diario.

En las últimas elecciones generales, el candidato presidencial de la “R”, Rafael López Aliaga, se ubicó en el tercer lugar, con 1,993,905 votos (11.91%). En La Libertad, el exalcalde de Lima se situó quinto, con 76,520 sufragios (8.20%). Este escenario hace pensar a Pino que en los comicios municipales y regionales del 4 de octubre pueden dar el golpe.

“Aun cuando no hemos podido pasar a la segunda vuelta electoral, hemos demostrado que somos una fuerza política importante en la región y el país, así que la expectativa por llegar a la Alcaldía de Trujillo y otras es grande”, sostuvo.

GORE

Lo que sí pudo confirmar Alan Pino es el nombre de la candidata a la Región por Renovación Popular. Se trata de Patricia Bolaños Grau, exdecana del Colegio de Enfermeros de La Libertad.

Si bien es una propuesta nueva, pues será la primera vez que Bolaños postule a un cargo de elección popular, en la “R” confían en que el mensaje de la enfermera calará en la población y se impondrán en los comicios.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad