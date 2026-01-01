Un hombre, de aproximadamente 40 años, que se encontraba durmiendo en el parque Las Gemelas, ubicado en la urbanización La Rinconada, fue retirado por agentes de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
Los vecinos de la zona alertaron al personal del grupo de Intervenciones Rápidas Municipales (IRAM) de que un sospechoso había llegado hasta el mencionado parque y que colocó una frazada en las áreas verdes para pernoctar.
Los uniformados acudieron a la zona y desalojaron al hombre. De esta manera, lograron restituir la tranquilidad, el orden y la seguridad en el lugar.
