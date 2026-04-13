Las elecciones generales desarrolladas ayer en la región La Libertad no estuvieron libres de sobresaltos. En esta parte del país, la poca responsabilidad de algunos miembros de mesa retrasó la instalación de estos sitios de sufragio hasta por tres horas. Además, se denunció una suplantación, el arrojo de propaganda electoral en alrededores de una institución educativa y la queja de una ciudadana que acudió a emitir su voto, pero no pudo ejercer su derecho a elegir porque figuraba como fallecida.

ASÍ SE VIVIÓ

La primera incidencia electoral se reportó en horas de la madrugada, cuando personas que viven en calles aledañas al colegio Santa Ana, en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, denunciaron que sus viviendas fueron “bombardeadas” con propaganda electoral del partido político Alianza para el Progreso (APP), pese a que esto está prohibido.

Respecto a la instalación de mesas de sufragio, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) La Esperanza informó que la primera se habilitó a las 4:50 de la mañana en el colegio N° 80255 en el distrito de Mache, Otuzco.

La mesa de votación N° 030924 permitió que 1,467 electores cumplan con su deber ciudadano.

Sin embargo, en otros puntos de la región, hubo demora en instalar mesas de sufragio. El jefe del Jurado Electoral Especial de Trujillo, Justo Vera Paredes, confirmó que el último punto para sufragar fue aperturado a las 10 de la mañana. Pese a ello, consideró que la tardanza no afectó los comicios en La Libertad.

“No hubo ninguna incidencia grave, todas las mesas de sufragio que se han dispuesto en este ámbito de competencia del Jurado Electoral de Trujillo se han instalado al 100%. A las 10 de la mañana (se instaló la última mesa). El fiscal de prevención ha informado que no hay ninguna incidencia delictiva”, aseguró.

Juan Godofredo Valdivia, jefe de la ODPE Víctor Larco, confirmó que no se dieron incidencias graves. También detalló que, tras culminar las votaciones, trabajarán ininterrumpidamente para procesar los resultados en tres turnos, a fin de computabilizar los resultados.

En este punto vale recordar que en La Libertad estaban aptos para sufragar 1 millón 552 mil 691 personas. Ellos votaron en 5,302 mesas de sufragio instaladas en 496 instituciones educativas de La Libertad.

ACUSACIONES

La jornada electoral también tuvo denuncias. En Moche, un ciudadano que acudió a votar al colegio San Francisco de Asís aseguró que suplantaron su identidad en su mesa de sufragio (Ver página 9). Además, en el plantel José Olaya de La Esperanza la joven de 19 años Korina Rivas Carranza no pudo votar porque aparecía como fallecida en el padrón electoral. Según dijo, una representante de la ODPE le informó que figuraba como muerta desde hace 10 años.

Otra acusación se dio en el centro educativo San Juan, en donde el personero de un partido dijo que no lo dejaron participar de la instalación de una mesa de sufragio. Tras reclamar, fue retirado del local electoral.