El director del Instituto Nacional de Defensa Civil en La Libertad, Hipólito Cruchaga Mercedes, informó que este 14 de agosto se celebrará en Trujillo el “Encuentro Regional para Gestionar el fenómeno El Niño Global”.

El funcionario dijo que se trata de una actividad clave para definir un plan integral para poder enfrentar este evento natural que, de acuerdo con los especialistas, presentará variaciones de intensidades moderada y fuerte.

Cruchaga instó a los 12 alcaldes provinciales a preparar sus informes y asistir junto a sus equipos técnicos a esta reunión para exponer lo que han hecho y lo que tienen planeado ejecutar para mitigar riesgos.

MANOS A LA OBRA

Explicó que actualmente se está trabajando en dos flancos: la gestión de riesgo y desastres, que están ejecutando el Gobierno Regional (GORE) La Libertad y las municipalidades con limpieza de cauces de quebradas y descolmatación de ríos en Virú, Chao y Chicama.

“Además, hay una segunda parte denominada Plan de Gestión Reactiva que estamos impulsando ahora mismo con el tema de los almacenes de avanzada, sistema de alerta temprana y comunicaciones”, detalló Cruchaga.

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UNA SOLA IDEA

En ese sentido, dijo que el “Encuentro Regional para Gestionar el fenómeno El Niño Global” es clave porque permitirá elaborar una “matriz” con todo lo que se tiene planeado ejecutar para mitigar riesgos ante las lluvias.

“Los alcaldes tendrán que explicar lo que han hecho y hasta dónde han avanzado. Estarán presentes representantes de todas las entidades involucrados”, acotó.

En una anterior reunión de la Plataforma Regional de Defensa Civil para que expongan los planes de prevención que han implementado, a fin de afrontar un posible fenómeno El Niño, solo asistieron cuatro de los doce alcaldes provinciales.

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