La Central Única de Rondas Campesinas del distrito de Tayabamba, Pataz, emitió un pronunciamiento para exigir la identificación y captura de los criminales que se comunicaron con el alcalde de esa provincia andina, Aldo Carlos Mariños, a quien le exigieron el pago de S/ 50 mil para no atentar contra su vida ni la de su círculo familiar más cercano.

“Exigimos al Ministerio Público y a la Policía Nacional la investigación inmediata y captura de los responsables de estos execrables hechos”, se indica en el documento.

RESPALDO

Los ronderos también exhortan al Poder Ejecutivo y al sistema de administración de justicia “la implementación de mecanismos de prevención, fiscalización y respuesta rápida frente al delito, articulando tanto en los niveles local, regional y nacional”.

Ante la ola de violencia que golpea a Pataz, Trujillo y otras provincias de la región, invocan “a las organizaciones vivas de nuestro país, en especial a las rondas campesinas, a iniciar con la organización y movilización ciudadana en defensa de la vida, integridad, libertad y el patrimonio de nuestros pueblos”.

Además, advierten que las bases ronderiles tomarán “decisiones radicales y sin tregua alguna” contra las personas involucradas en delitos muy graves. “No vamos a tolerar este tipo de amenazas en el distrito de Tayabamba”, enfatizan.