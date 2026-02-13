La Central Única de Rondas Campesinas del distrito de Tayabamba, Pataz, emitió un pronunciamiento para exigir la identificación y captura de los criminales que se comunicaron con el alcalde de esa provincia andina, Aldo Carlos Mariños, a quien le exigieron el pago de S/ 50 mil para no atentar contra su vida ni la de su círculo familiar más cercano.
“Exigimos al Ministerio Público y a la Policía Nacional la investigación inmediata y captura de los responsables de estos execrables hechos”, se indica en el documento.
RESPALDO
Los ronderos también exhortan al Poder Ejecutivo y al sistema de administración de justicia “la implementación de mecanismos de prevención, fiscalización y respuesta rápida frente al delito, articulando tanto en los niveles local, regional y nacional”.
Ante la ola de violencia que golpea a Pataz, Trujillo y otras provincias de la región, invocan “a las organizaciones vivas de nuestro país, en especial a las rondas campesinas, a iniciar con la organización y movilización ciudadana en defensa de la vida, integridad, libertad y el patrimonio de nuestros pueblos”.
Además, advierten que las bases ronderiles tomarán “decisiones radicales y sin tregua alguna” contra las personas involucradas en delitos muy graves. “No vamos a tolerar este tipo de amenazas en el distrito de Tayabamba”, enfatizan.
LE PUEDE INTERESAR
- Hay 83 obras paralizadas en la región La Libertad
- Madre del extitular de la Gerencia Regional de Educación demanda al Gobierno Regional de La Libertad
- Comuna de Trujillo gastó S/ 250 mil en show de cumbia
- César Sandoval: “Acuña fue el remedio contra el virus del Apra”
- Enrique Valderrama: “Acuña es el cáncer de la política”
- Falta de “estrategia” tiene a Trujillo a merced del hampa
- Estado da carta libre a la minería ilegal en Pataz
- Trujillo: Urgen S/ 300 millones para quebradas