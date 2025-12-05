Un profesor fue condenado por un Juzgado de Trujillo a nueve años de prisión, por haber cometido el delito de tocamientos indebidos, en agravio de una menor de 10 años.
La sentencia recayó contra Juan Wilfredo Cruz Aranda, quien también deberá pagar una reparación civil de S/ 1,000 a favor de la agraviada.
La madre de la agraviada denunció en la comisaría que su hija llorando le pidió que no le envié a sus clases de flauta, porque días antes el profesor le realizó tocamientos indebidos a su cuerpo durante sus clases de música, impartidas por este en la sala de su domicilio ubicado en distrito de El Porvenir.
El condenado esta con orden de captura y deberá cumplir su condena en el establecimiento penitenciario de Trujillo.
LE PUEDE INTERESAR
- Fiscalía solicita prisión preventiva para Óscar Acuña
- La Libertad: Millonaria obra vial de Huanchaco ya presenta rajaduras
- Trujillo: Trabajador de la Contraloría será investigado por el JEE
- Fiscalía solicitó a la PNP intensificar búsqueda y captura de Óscar Acuña por caso Qali Warma
- La Libertad: Óscar Acuña fuga de redada, pero cae exgerente de Salud
- Trujillo: Serenos quieren más protección durante servicio
- La Libertad: Alcaldes no gastan sus recursos en prevención
- Trujillo: Paúl Rodríguez dice que las actuales bandas criminales actúan como otroras mafias italianas
- Christian Cueva evalúa ser candidato al cargo de diputado
- Trujillo: Penal El Milagro, central de extorsionadores