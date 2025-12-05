Un profesor fue condenado por un Juzgado de Trujillo a nueve años de prisión, por haber cometido el delito de tocamientos indebidos, en agravio de una menor de 10 años.

VER MÁS: Condenan con penas que van entre los 7 y 18 años a banda de marcas en Trujillo

La sentencia recayó contra Juan Wilfredo Cruz Aranda, quien también deberá pagar una reparación civil de S/ 1,000 a favor de la agraviada.

La madre de la agraviada denunció en la comisaría que su hija llorando le pidió que no le envié a sus clases de flauta, porque días antes el profesor le realizó tocamientos indebidos a su cuerpo durante sus clases de música, impartidas por este en la sala de su domicilio ubicado en distrito de El Porvenir.

El condenado esta con orden de captura y deberá cumplir su condena en el establecimiento penitenciario de Trujillo.