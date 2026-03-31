Agentes de Serenazgo de Trujillo acudieron al parque Indoamericano, ubicado en la intersección de la avenida España y la calle Comercio, en la urbanización Huerta Grande, para retirar a dos hombres que se encontraban pernoctando en las áreas verdes.
El personal de seguridad ciudadana se encontraba realizando el patrullaje y se percataron de la presencia de dos ciudadanos, de aproximadamente 35 años, que causaban incomodidad entre los vecinos y transeúntes de la zona. Tras desalojarlos, lograron restituir la tranquilidad y el orden en la zona.
Cabe mencionar que, en otro operativo, en la urbanización Las Quintanas, también retiraron a un joven que había instalado una frazada para descansar en el parque Orlando Lengua Peláez.
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