El robo de celulares de alta gama en una tienda ubicada en la ciudad andina de Huamachuco sigue trayendo cola en la capital de la provincia de Sánchez Carrión, en La Libertad.

PESQUISAS

Sucede que tras la intervención de las rondas campesinas del lugar se logró detener a uno de los presuntos involucrados en este robo, quien habría revelado que existirían trabajadores del cuerpo de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión (MPSC) implicados en este caso.

Según medios de comunicación de esa localidad, esta situación “ha generado indignación y profunda preocupación en la población, ya que se trataría de personas encargadas de velar por la seguridad ciudadana”.

Frente a este escenario, ayer llegó a la sede de Seguridad Ciudadana el alcalde provincial, Santos Ruiz Guerra, quien aseveró que se iniciarán las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades para su posterior sanción.

La autoridad edil agregó que tampoco se tolerarán conductas que vayan en contra de la ley ni del servicio que el serenazgo debe brindar a la población.

Ruiz estuvo acompañado de altos funcionarios de su gestión, con el objetivo de reunir a todo el personal de serenazgo y comenzar las acciones correspondientes.

Durante la reunión, se anunció la reestructuración del cuerpo de serenazgo y algunos cambios para evitar otras posibles vinculaciones de trabajadores de esta área con actos criminales.

“Lamentamos estos sucesos. [...] Hemos venido coordinando para que se hagan todas las investigaciones respectivas y se tomen las sanciones que corresponden. [...] Las personas que están involucradas en este caso tienen que ser retiradas de la institución”, coincidieron las funcionarios de la comuna sanchezcarrionista.