No hay marcha atrás. Aunque no se ha precisado la hora, se ha dispuesto que mañana personal del Consorcio del Norte acuda al colegio San Juan, en Trujillo, para que retire el mobiliario (282 mesas y 675 sillas de madera) que por una “descoordinación” fue desembalado y distribuido en las aulas del centro educativo, cuando realmente no le correspondía.

VER MÁS: Conflicto entre el Gobierno Regional de La Libertad y colegio San Juan por mobiliario

La empresa sostiene que por falta de un almacén apropiado se dejó el producto adquirido por el Gobierno Regional de La Libertad en custodia y de manera provisional en dicho plantel.

Sin embargo, no imaginó que sin tener “autorización”, la directora, Fátima Acevedo, haya dispuesto que los bienes sean utilizados por los estudiantes.

ADVERTENCIA

Directivos del Consorcio del Norte han enviado una carta a la directora del plantel mediante la cual le advierten que si no brinda la autorización y facilidades para el retiro de dichos bienes a la brevedad posible se verán obligados a tomar acciones legales contra ella por apropiación ilícita.

Se supo que la docente ya decidió devolver el mobiliario, pero ahora es la Asociación de Padres de Familia (APAFA) la que se resiste a que retiren las mesas y sillas.

“Como padres de familia sanjuanistas defendemos el derecho de nuestros hijos a estudiar en condiciones de promueven su desarrollo integral. No buscamos confrontación, sino justicia y sensibilidad ante una situación que involucra a los adolescentes que no deben ser afectados por errores administrativos a ajenos a ellos”, se lee en un comunicado que la elaboró la Apafa a la opinión pública.

Es más, solicitan al Gobierno Regional de La Libertad revisar la decisión de retirar el mobiliario y permitir que permanezca en el centro educativo.

No obstante, en su momento, Jobvito Flores Mariños, gerente de Administración del GORE, explicó que el mobiliario se adquirió mediante una Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR) y ya tiene beneficiarios directos (diferentes instituciones educativas de La Libertad), en la que no está comprendido el colegio San Juan.

Para solucionar este impase, informó que la gobernadora Joana Cabrera ha dispuesto que mediante otra IOARR se adquiera mobiliario para las 37 aulas del colegio San Juan. Empero, antes se tienen que devolver las mesas y sillas que no le pertenecen.