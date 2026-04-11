Un hombre de 34 años fue abatido de seis tiros cuando se encontraba en exteriores de una tienda del asentamiento humano Lorenzo Sánchez Lavalle, en el centro poblado de Chequén, distrito y provincia de Chepén.

Este lamentable suceso se registró a las 11:20 de la noche del viernes, cuando William Llique Palacios, quien laboraba como mototaxista, fue sorprendido por sus atacantes que llegaron a bordo de una motocicleta. Los vecinos trataron de auxiliarlo, pero ya no presentaba signos vitales.

El caso fue comunicado de inmediato a los detectives de la comisaría de Talambo, así como a un representante del Ministerio Público.

En lo que va del año ya suman 16 crímenes en Chepén, una de las más golpeadas por la ola de inseguridad en la región La Libertad.