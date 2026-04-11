Delincuentes asesinaron a balazos la tarde del último jueves al exsubprefecto del distrito de Chocope y conocido comerciante cuando se encontraba pasteando sus ovejas por el sector Mariposa Leiva, en la provincia de Ascope. La víctima, que ha sido identificada como Víctor Castillo León, fue hallada por sus vecinos en medio de los cañaverales.

VER MÁS: Asesinan a tiros a dos personas en Trujillo

GRAN CONMOCIÓN

Los residentes indicaron que al promediar las 6 de la tarde les pareció raro que el ganado ovino empiece a salir de los sembríos y se dirijan a la carretera Panamericana Norte. Ante ello, empezaron a llamar al celular de Castillo León; sin embargo, no obtuvieron respuesta. Luego, se dirigieron a los campos de caña de azúcar y tras una hora, ubicaron el cadáver del hombre de 80 años, que presentaba varios impactos de bala.

Al notar el cuerpo del excandidato a la Alcaldía de Chocope (2010) comunicaron el caso a la Policía de Chocope y al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Paiján para que inicien las investigaciones correspondientes.

PESQUISAS

Los vecinos indicaron que escucharon algunos disparos, pero no le tomaron importancia. Además, esperan que las autoridades policiales puedan atrapar al responsable de este hecho de sangre. “Nosotros nos dimos cuenta por sus animales que estaban por acá. [Vecinos] nos dijeron que habían escuchado balazos, pero no le tomaron importancia. Luego, con un grupo de vecinos empezamos la búsqueda por donde siempre pastorea sus animales, caminando y por el trayecto lo vimos tirado sin vida. Además, dimos parte a las autoridades”, indicó un morador.

Asimismo, señalaron que descartan cualquier intento de robo porque la víctima tenía todas sus pertenencias, entre ellas su mochila, radio y celular. “No le han llevado nada”, indicó una vecina, que lo recuerda como una persona dedicada al campo y a la crianza de sus animales. “Pedimos a la Policía que este caso no quede impune”, remarcó.