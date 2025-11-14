Un hombre que tiene una requisitoria por el presunto delito de violación sexual en agravio de una menor fue detenido por agentes del orden durante un operativo en el distrito de Trujillo. De acuerdo a la Policía, al intervenido lo sindican de haber abusado de la hijita de su exconviviente.

La intervención a Alejandro Manuel Narro Iparraguirre, de 42 años, ocurrió cuando se encontraba por inmediaciones de un colegio de la urbanización El Alambre.

Al filtrar los datos del intervenido en el sistema Esinpol arrojó que tiene una orden de captura emitida por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de La Libertad.

El intervenido fue llevado a la sede de la Policía Judicial y Requisitorias mientras se defina su situación legal y su traslado al juzgado que los requiere.