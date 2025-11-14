Un hombre de 21 años que había sido detenido por efectivos policiales cuando presuntamente recogía el dinero que le exigían al dueño de una bodega fue enviado al penal El Milagro, después que un Juzgado de Trujillo ordenara siete meses de prisión preventiva en su contra.

Se trata de Abel Núñez Maldonado, que estaría implicado en la extorsión a una familia en el distrito de Víctor Larco Herrera.

Los hechos

Cabe mencionar que, la madrugada del 8 de noviembre, delincuentes detonaron una dinamita en los exteriores de una tienda del jirón Callao del sector Buenos Aires Sur.

Según la Policía, la agraviada denunció que le pedían 15 mil soles y que en su negocio habían dejado una carta amenazante y con un número para comunicarse.

Con esta información, el personal de la sección de Secuestros y Extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo ejecutó un operativo y detuvo a Núñez Maldonado por inmediaciones del puente Moche cuando recibía el dinero que habrían estado exigiendo a la víctima.

Al investigado también se le encontró dos cartuchos de dinamita y un sticker extorsivo.