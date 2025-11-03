Pobladores de esta zona de la provincia de Pataz podrán realizar la práctica deportiva.
La Municipalidad Provincial de Pataz culminó la construcción del moderno Coliseo Multiusos del anexo de Ucchapampa en la comunidad campesina La Victoria. Esta obra está destinada a fortalecer la práctica deportiva, cultural y recreativa de la población.

Este moderno espacio cuenta con una amplia área para el desarrollo de disciplinas deportivas, ambientes para actividades culturales y sociales. Además, de servicios higiénicos, vestuario y un almacén para el resguardo de materiales e implementos.

Cabe mencionar que, esta importante infraestructura beneficiará a niños, jóvenes y adultos.

