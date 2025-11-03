La Municipalidad Provincial de Pataz culminó la construcción del moderno Coliseo Multiusos del anexo de Ucchapampa en la comunidad campesina La Victoria. Esta obra está destinada a fortalecer la práctica deportiva, cultural y recreativa de la población.
Este moderno espacio cuenta con una amplia área para el desarrollo de disciplinas deportivas, ambientes para actividades culturales y sociales. Además, de servicios higiénicos, vestuario y un almacén para el resguardo de materiales e implementos.
Cabe mencionar que, esta importante infraestructura beneficiará a niños, jóvenes y adultos.
