​Con el objetivo de reducir los índices de anemia y fortalecer la salud pública en la provincia de Ascope, siguiendo la política pública del Gobierno Regional La Libertad y la Gerencia Regional de Salud La Libertad, la Dirección Ejecutiva de la Red Integrada de Salud Ascope (RIS) y Aprochicama sostuvieron una importante reunión para articular esfuerzos en favor de la población de Rázuri.

Esta reunión se dio entre la directora ejecutiva de la Red Integrada de Salud (RIS) Ascope, Giuliana Samamé, y los representante de la Asociación de Productores de Harina y Aceite de Pescado de la Zona Norte y Centro (Aprochicama), Erika Aguilera y Alex Ordinola.

​Durante la sesión, sentaron las bases de un convenio de cooperación interinstitucional en el marco de la campaña denominada “Armada de Hierro”, la cual centrará sus operaciones iniciales en el distrito de Rázuri.

Uno de los ejes principales del acuerdo es la distribución gratuita de 33 toneladas de pescado de alta calidad nutricional. Esta iniciativa busca impactar directamente en la dieta de las familias vulnerables de Rázuri, aprovechando los beneficios del pescado como una fuente esencial de hierro y proteínas para revertir los cuadros de anemia en niños, gestantes y adultos mayores.

“No esperaremos a que la población venga a los establecimientos; iremos sector por sector en el distrito de Rázuri, llevando medicina general, triaje, vacunación y descarte de anemia, de otras enfermedades y nutrición, así como otros servicios para garantizar que el beneficio de este convenio sea completo”, puntualizó la directora de la RIS Ascope.