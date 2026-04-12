Desde las 7 de la mañana, en la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), considerado el local más grande de votación en la región La Libertad, se inició el proceso de las Elecciones Generales 2026.

En esta casa de estudios se instalaron 85 mesas de sufragio y recibirá a 25,245 electores durante jornada electoral. Asimismo, en las primeras horas, no se presentaron incidentes algunos y se desarrolló el proceso electoral con normalidad.

Para estos comicios, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso que se inicie a las 7 a.m. y debe concluir a las 5 de la tarde.

Módulo Temporal de Votación

En los diferentes ambientes de la UNT, también se instalaron Módulos Temporales de Votación donde pueden sufragar personas de la tercera edad, embarazadas y con discapacidad.