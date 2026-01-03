Ciudadanos venezolanos que radican en la provincia de Trujillo recorrieron las principales arterias de la ciudad y llegaron hasta la plaza de armas para celebrar la captura de Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, ocurrido la madrugada de este sábado por parte del Ejército de Estados Unidos.

Junto a Maduro también se atrapó a su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron llevados en un buque hasta tierra estadounidense.

SE CONGREGAN

En la Plaza Mayor de Trujillo, el venezolano Angelo Prado flameó la bandera de su país y celebró la caída del líder Chavista. “Qué viva el Perú y que viva Venezuela. Que Venezuela sea libre pronto”, indicó.

Mientras tanto, sus compatriotas recorrieron en diversos vehículos por las calles de los distritos de la provincia liberteña de Trujillo con un mensaje claro y contundente: “Venezuela libre!!!” y “Somos libres”.

“Ya se llevaron a Maduro y queremos que se lleven a Diosdado Cabello y Padrino López para que paguen por los crímenes de lesa humanidad. Ellos han cometido muchas faltan”, apuntó Prado, quien vive desde hace tres años en Trujillo y recordó que tuvo que dejar su querido Aragua.

Los extranjeros también indicaron que ellos quieren un país libre y donde se pueda opinar libremente y ser atrapados para ser recluidos en prisión. “Esto se veía ver y que iba a suceder y que se iban a llevar a Maduro. Nosotros queremos una Venezuela libre, diferente y donde todos tengamos opiniones, tanto negativas o positivas. En este caso, existe en Venezuela un tipo de persecuciones políticas donde nuestros dirigentes han sido perseguidos por el hecho de pensar diferente y los han llevado preso”, puntualizó.

Los venezolanos residentes en nuestro país consideran que la reelección de Maduro, en el 2024, es ilegítima. “Él cometió una gran falta de robarse las elecciones y tuvo que aceptar la derrota. Ese cargo no le pertenece”, sentenció.