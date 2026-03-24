En el hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, ubicado en Chiclayo, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios llevó a cabo una intervención en el área del comedor.

La diligencia se ejecuta como parte de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas al proceso de concesión del servicio de alimentación.

El caso está relacionado con un contrato suscrito el 2 de marzo entre EsSalud y la empresa Inversiones de Alimentos del Norte. El acuerdo establecía la cesión de un espacio de 127 metros cuadrados por un periodo de tres años, con un pago mensual de 10 mil soles a favor de la institución.

Sin embargo, se han identificado observaciones respecto a que el hospital estaría cubriendo servicios básicos como agua y electricidad debido a la falta de medidores independientes.

En paralelo, se han reportado antecedentes vinculados a la empresa concesionaria, la cual estaría asociada a Magda Sánchez Terán. Además, se indicó que el número de contacto registrado correspondería al padre de Brunella Horna, y que la dirección fiscal declarada coincide con un inmueble que anteriormente albergó un negocio relacionado con la misma figura pública.

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Fiscalía investiga concesión del comedor del Hospital Almanzor Aguinaga de Lambayeque por presunta corrupción



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