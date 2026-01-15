La Autoridad de Transporte Urbano anunció la ampliación de los horarios del Metropolitano y del Corredor Azul en los alrededores del Estadio Nacional, con motivo de los conciertos de Bad Bunny programados para este viernes 16 y sábado 17 de enero.
Según la información difundida, la apertura de puertas del recinto está prevista desde las 3:00 p. m., mientras que el inicio del espectáculo principal se realizará a las 9:00 p. m., lo que generará una alta concentración de público en la zona durante la noche.
En ese contexto, la ATU precisó que la estación Estadio Nacional del Metropolitano permanecerá operativa de manera excepcional hasta la medianoche.
Además, el Corredor Azul, en su ruta 301, ampliará su servicio para conectar a los asistentes con distritos como Barranco, Miraflores y el Rímac. El paradero habilitado se encuentra en la intersección del jirón Saco Oliveros con la avenida Arequipa, como parte del plan para evitar congestiones y asegurar un retorno ordenado.
